Frauderende boekhouder uit Grootebroek moet 62 mille betalen aan oud-werkgever

ALKMAAR - De rechtbank in Alkmaar heeft Jaap D. (32) uit Grootebroek wegens verduistering in dienstbetrekking en diefstal veroordeeld tot een werkstraf van tweehonderd uur.

Door Ron Ranzijn - 13-9-2016, 14:11 (Update 13-9-2016, 14:11)

De ouderdom van de zaak maakte dat de man een onvoorwaardelijke celstraf ontliep. Hij moet zijn voormalige werkgever een schadevergoeding van ruim 62 mille betalen.

In december 2012 had de voormalige boekhouder van een bollenbedrijf in Enkhuizen bekend dat hij vijftienhonderd euro van de zaak voor privédoeleinden had gebruikt. Bij nader onderzoek bleek dat D. in de jaren...