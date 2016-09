Pittig gekruide expositie bij IVN in Streekbos

Foto Theo Groot Lisbeth van Lintel en Beppie van der Wegen bij de inrichting van de tentoonstelling ’Kruidje-roer-me-niet’.

BOVENKARSPEL - n’Kruidje-roer-me-niet’ heet de nieuwe tentoonstelling die het IVN gewijd heeft aan de smaakmakers in de keuken. Maar in het Streekbos Paviljoen in Bovenkarspel komen ook de gevaarlijke kruiden aan bod, de geschiedenis en uiteraard recepten met kruiden.

Door Theo Groot - 13-9-2016, 10:51 (Update 13-9-2016, 10:51)

Beppie van der Wegen is de coördinator van de expositiecommissie die verder bestaat uit Lisbeth van Lintel, Syl Bajema en Ria de Graaf. Het huidige onderwerp kruiden heeft voor nieuwe inzichten gezorgd. „Van veel kruiden weet je niet waar ze vandaan komen. Tijdens...