Motorrijder gewond bij ongeval in Venhuizen

VENHUIZEN - Een motorrijder is dinsdagochtend rond 05.50 uur gewond geraakt nadat hij in botsing was gekomen met een automobiliste op de Provincialeweg (N506) in Venhuizen.

Dit gebeurde op de kruising met de Meilag.

Hulpdiensten hebben zich ontfermd over de motorrijder, de automobiliste bleef ongedeerd.

Beide voertuigen zijn afgesleept door een bergingsdienst. De politie zal de toedracht van de aanrijding onderzoeken.