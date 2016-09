Zorgen over veiligheid bij brede school in De Goorn

DE GOORN - Omwonenden van de Buitenroede in De Goorn maken zich zorgen over de verkeersveiligheid bij de brede school die Koggenland daar wil bouwen.

Dat lieten zij maandagavond weten tijdens de raadsvergadering van de gemeente Koggenland.

,,We praten hier over een kwetsbare groep verkeersdeelnemers. Er komen daar ’s morgens zeshonderd kinderen naar de school. Hun veiligheid moet je waarborgen’’, aldus een van de betrokkenen.

De gemeente Koggenland wil drie basisscholen onder één dak huisvesten; De Ieveling, de Overhaal en de Jozefschool. Daarin wordt ook ruimte vrijgemaakt voor een nieuwe gymzaal en indien mogelijk voorzieningen gecreëerd voor voor en naschoolse opvang. De bovenschoolse directies en lokale schoolbesturen zijn het hierover de afgelopen weken eens geworden. Zij spreken zelfs van een ’doorbraak’. Maar zover is het nog niet want onderwijswethouder Win Bijman durfde gisteravond nog geen tijdpad te schetsen. Wel gaf hij toe dat de gekozen locatie niet zijn favoriete keuze was. ,,Dit is de minst slechte plek. We gaan er alles aan doen veilige verbindingen te creëren. Een veilige route hoeft wat ons betref geen enkele belemmering te vormen.’’

Grosthuizen

Ook kwam de vraag naar voren waarom Grosthuizen niet in de plannen is betrokken. Volgens een van de insprekers dreigt de school met 70 leerlingen door het bestaansminimum te zakken. Maar Bijman ziet dat anders. ,,Grosthuizen bedient ook Oudendijk en Scharwoude en we kiezen voor de leefbaarheid van de kernen. Grosthuizen draait nog steeds goed.’’