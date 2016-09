Geef sluitingstijden horeca vrij!

Tot ongenoegen van café-eigenaren in Enkhuizen mogen restauranthouders daar nu ook tot 2 uur ’s nachts open blijven. Het is goed dat ondernemers ruimere mogelijkheden krijgen om te ondernemen, maar doe het dan zoals de gemeente Alkmaar, waar horeca-ondernemers helemaal zelf mogen bepalen hoe laat en hoe lang ze open gaan. Geef de horecasluitingstijden ook in West-Friesland volledig vrij.