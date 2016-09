Enkhuizer peuters te horen in China

Foto Theo Groiot Presentator Li Chen eet hutspot aan tafel bij de kleintjes, rechts zijn gevolg dat de reacties vanuit China in de gaten houdt op de smartphones.

ENKHUIZEN - „Bij ons kijkt niemand meer televisie, iedereen kijkt via zijn smartphone.” De Chinese vrouwen die bij Berend Botje in Enkhuizen op bezoek zijn, nemen dat wel heel serieus.

Door Theo Groot - 12-9-2016, 18:08 (Update 12-9-2016, 18:20)

Constant hebben ze een Samsung of iPhone in het gezichtsveld of geven met de duimen commando’s op de aanraakschermpjes.

Bij Berend Botje aan de Sebastiaan Centenweg spreekt men in de uitnodiging nog van een ploeg van een Chinese TV Show die op bezoek komt. Het is echter een mini-invasie van vooral jonge vrouwen...