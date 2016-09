Auto knalt op vrachtwagen in Grootebroek

DNP.NU/Fabian Zee Bekijk Fotoserie

GROOTEBROEK - Een auto is maandagmiddag rond kwart over vijf frontaal op een vrachtwagen geklapt op de provinciale weg in Grootebroek. De bestuurder van de auto raakte hierbij gewond. De persoon is naar het ziekenhuis gebracht.

Door Internetredactie - 12-9-2016, 17:57 (Update 12-9-2016, 18:00)

Het is nog onduidelijk hoe het ongeval kon gebeuren.

De personenauto is door de klap total loss. De vrachtwagen liep slechts lichte schade aan de zijkant op.

Door het ongeval liep het verkeer muurvast. Weggebruikers werden omgeleid via een parallelweg.