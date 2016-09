Inwoners krijgen uitleg over versterken Markermeerdijk

HOORN - Om inwoners te vertellen welke oplossingen zijn bedacht om de Markermeerdijk tussen Hoorn en Durgerdam te versterken, worden deze en volgende maand meerdere informatiebijeenkomsten gehouden.

Door Redactie - 12-9-2016, 16:12 (Update 12-9-2016, 16:12)

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gaat de ruim 33 kilometer dijk versterken omdat deze niet stabiel genoeg is om ruim 1,2 miljoen Noord-Hollanders te beschermen tegen het water.

Voor uitleg over het gedeelte van de dijk langs de Grote Waal en De Hulk wordt 19 september van 17 tot 19 uur een informatiebijeenkomst gehouden bij het bedrijf Ooms Civiel in Scharwoude (Scharwoude 9). Dezelfde dag, maar dan van 20 tot 22 uur, wordt bij Ooms ook uitleg gegeven over de oplossingen voor het deel De Koggen.

Schouwburg

Voor uitleg over de dijkversterking in de Hoornse binnenstad is 5 oktober van 17 tot 19 uur een bijeenkomst in schouwburg Het Park. Aansluitend volgt hier van 20 tot 22 uur ook uitleg over de bedachte oplossingen voor het stuk dijk langs het strand van Hoorn.

Tijdens de bijeenkomsten liggen kaarten, visualisaties en tekeningen op tafel om de oplossingen te laten zien. Men kan tijdens de bijeenkomsten over deze oplossingen in gesprek gaan met medewerkers van het bedrijf de Alliantie. Reacties kunnen ook worden gegeven via contact@markermeerdijken.nl.