Zieke Dave Maalderink bij Humberto Tan aan tafel

Archieffoto Dave Maalderink.

MEDEMBLIK - Dave Maalderink (22) zit over twee weken bij Humberto Tan aan tafel in het programma RTL Late Night. Hier zal hij praten over zijn ziekte Ataxie van Friedreich en zijn strijd met de zorgverzekering.

Door Anouk Haakman - 12-9-2016, 15:32 (Update 12-9-2016, 16:30)

Medemblikker Dave heeft een zeer zeldzame spierziekte en gaat hard achteruit. Er is geen zicht op genezing, maar er bestaat wel een medicijn dat verlichting kan bieden. In het buitenland zijn al diverse patiënten die baat hebben bij de zware ontstekingsremmer Imukin, die eigenlijk bedoeld is...