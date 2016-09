Scheuren, krassen en barsten in Hoornse roofkunst: crowdfunding nodig voor restauratie

Archieffoto Ad Geerdink.

HOORN - Voor de restauratie van de vijf terugkerende Hollandse Meesters uit de geroofde collectie van het Westfries Museum in Hoorn wordt een crowdfundingsactie opgestart. De doeken zijn zwaar beschadigd en het gaat een vermogen kosten om ze weer in oude staat te herstellen.

Door Anouk Haakmana.haakman@hollandmediacombinatie.nl - 12-9-2016, 14:12 (Update 12-9-2016, 14:28)

De topstukken uit de gouden eeuw liggen nu nog in Kiev, maar er zijn eindelijk goeie afspraken over de terugkeer naar Hoorn. Na de roof in 2005 zijn ze elf jaar zoek geweest en die jaren hebben de...