Het perfecte rondje door Opmeer

Foto Marcel Rob De Hoop wist te vermaken in Aartswoud met ’(G)een Poolse bruid’.

De Theater Trap Tour 2016 bleek een perfecte ronde; om te beginnen al in geografische zin.

Door Regina Arbouw - 11-9-2016, 18:48 (Update 11-9-2016, 18:48)

De deelnemers aan dit facet van de Open Monumentendag konden een complete ronde wandelen, fietsen of rijden naar de vier locaties in de gemeente Opmeer. Waar de kerken in Aartswoud, Lambertschaag, Spanbroek en Wadway open waren; niet voor de eredienst, maar voor de kunst.

De voorstellingen werden vier keer met tussenpozen van anderhalf uur gegeven. Zo kwamen de bezoekers niet alleen tijdig aan bij de volgende stop,...