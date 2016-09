Trouwen en staren in een oud riool op Monumentendag Hoorn

Foto HMC Geduldig wachten voor het trappetje naar het historische riool.

HOORN - Meer dan ooit is Open Monumentendag in Hoorn dit jaar een ontdekkingstocht. Naar geheimzinnige riolen, stokoude kelders en naar een kort maar krachtig huwelijk.

Door Redactie - 11-9-2016, 13:35 (Update 11-9-2016, 13:35)

Wouter van Bruggen heeft in elk geval een goed verhaal bij thuiskomst. Hij is op familiebezoek in Nederland. Als men hem straks in Amerika vraagt wat voor leuks hij heeft gedaan, luidt het antwoord: ,,Ik ben in een riool geweest. Tja, het is niet anders. Ik vind het erg bijzonder om te zien.’’

Zijn zus Jeannine knikt....