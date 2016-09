Dag van de Democratie in Enkhuizen: de marmeren vloer én een lesje politiek

Foto Marcel Rob Discussies voeren over de lokale politiek tijdens een ’broodje democratie’.

ENKHUIZEN - Je komt om een mooie marmeren vloer te bekijken, maar gaat weg met meer kennis over de Enkhuizer politiek. Precies de bedoeling van de Dag van de Democratie.

Door Isabel Broersen - 11-9-2016, 13:09 (Update 11-9-2016, 13:09)

„Mondjesmaat druppelt het hier binnen”, stelt gemeenteraadslid Karin Kunst (PvdA) tevreden vast. Ze zit in de raadszaal van het gemeentehuis, een rijksmonument aan de Breedstraat in Enkhuizen. Het is Open Monumentendag, maar dat is niet de reden waarom het raadslid zich hier vandaag bevindt. Dit jaar doet Enkhuizen voor het eerst mee...