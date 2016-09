Man aangehouden na inbraak Hoorn

HOORN - Een 28-jarige man is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden nadat hij had ingebroken in een woning aan de Spoorsingel in Hoorn.

De man zette het op een lopen toen hij de agenten zag, maar kon na een achtervolging op de Koepoortsweg worden aangehouden. De agenten moesten pepperspray gebruiken om de man in te kunnen rekenen.

De man werd eerst even naar het ziekenhuis gebracht, omdat hij meerdere verwondingen bleek te hebben. Daarna mocht hij door naar het politiebureau, waar hij in de cel is gezet.