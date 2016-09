Onderscheiding voor West-Friese handbalman Nico Rood uit Zwaag

ZWAAG - Wie ook maar iets heeft met het handbal in West-Friesland, kent Nico Rood. Liefst veertig jaar is hij actief geweest als handbaltrainer, veelal in de regio. Zondagmiddag kreeg hij een lintje.

Rood coachte hij bij Westfriezen, Westfrisia, Quick, Zwaluwen, Meteoor, Hugo Girls, Tornado, WGW, Meervogels, Valken en Sint George.

Toch kreeg Rood zijn lintje niet alleen voor zijn inzet in de handbalwereld, zei de Hoornse burgemeester Jan Nieuwenburg zondag bij handbalvereniging Meteoor in Hoogwoud. Sinds vorig jaar is Rood vrijwilliger bij autodienst Mee & De Wering; hij brengt ouderen of mensen met een beperking naar bijvoorbeeld de huisarts of kaartclub.