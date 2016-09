Verzender dreigtweets Hoorn: ’Mijn account is gehackt’

HOORN - De man die is aangehouden voor het dreigen met een aanslag op asielzoekers, verklaarde eerder dat zijn twitteraccount is gehackt. „Iemand is ermee aan de haal gegaan”, vertelt hij in een reactie. „Ik wist niet eens dat ik dat ding nog had.”

De man geeft volgens de Telegraaf toe de persoon op de foto te zijn, en ook het feit dat hij actief was bij CP’86 volgens hem juist. „Maar dat wapen is gewoon een airsoft-wapen, met van die plastic balletjes. En CP’86 is heel lang geleden. Toen was ik nog jong en dacht ik nog niet zo na. Maar je wordt volwassen.”

„Dat meisje dat in Kampen is verkracht door een asielzoeker, dat is mijn nichtje. Nu denkt iedereen natuurlijk dat het daar allemaal mee te maken heeft. Natuurlijk ben je dan boos, maar die woede houd je binnenshuis, dat deel je niet op social media.”

De man is niet blij met alle aandacht en is naar eigen zeggen gelijk naar de politie in Hoorn gegaan om een en ander uit te leggen. De politie onderzoekt de zaak. „We hebben de tweets gezien en we onderzoeken welke maatregelen er genomen moeten worden”, aldus een woordvoerder van de politie. Even later meldt dezelfde woordvoerder dat de man is aangehouden „wegens het verzenden van dreigtweets”.