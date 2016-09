Onrust bewoners Het Voert in Grootebroek over verkeersplan

Roel Jager en Nic Neuvel: ’Weg moet doodlopend blijven’.

GROOTEBROEK - De bewoners van twee appartementencomplexen langs Het Voert in Grootebroek, maken zich ernstig zorgen over het verkeersplan dat de gemeente in gedachten heeft voor hun buurt.

Door Tanja Koopen - 9-9-2016, 19:41 (Update 9-9-2016, 19:41)

Aan Het Voert wordt dit jaar nog gestart met de bouw van een appartementencomplex en 19 woningen. Om de nieuwbouw te bereiken, wil de gemeente de huidige doodlopende straat openstellen voor doorgaand verkeer. Zo ontstaat voor alle woningen een ontsluitingsweg van Het Voert tot de Industrieweg.

De bewoners van beide complexen vinden dat een onzalig...