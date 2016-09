Anatomisch spektakel en botanie in de Librije in Enkhuizen

Foto Theo Groot Tim Huisman, Ad Leerintveld en Esther van Gelder bij de twee bijzondere boeken uit de librije.

ENKHUIZEN - De librije van Enkhuizen is een bijzondere stadsbibliotheek. Niet alleen omdat het de enige uit de zeventiende eeuw is die bewaard is gebleven op de oorspronkelijke locatie. Ook door de bijzondere boeken die er in worden bewaard.

Door Theo Groot - 9-9-2016, 19:33 (Update 9-9-2016, 19:33)

Twee van deze boeken kwamen gistermiddag uitgebreid ter sprake bij de viering van het tienjarig bestaan van de Stichting Librije Enkhuizen. De anatomische atlas van Andreas Vesalius, de 'humani corporis fabrica libri septem', is onlangs gerestaureerd door Herre de Vries. Voorzitter Ad Leerintveld...