Monumentenbordjes Hoorn vertraagd

Het huidige bordje bij de Hoofdtoren is aan vervanging toe...

HOORN - Het gaat niet lukken om dit weekend, ter gelegenheid van Open Monumentendag, de nieuwe informatieborden van de ANWB voor monumenten in de Hoornse binnenstad te onthullen. De vervanging van de oude bordjes is met vijf tot zes maanden vertraagd.

Door Eric Molenaar - 9-9-2016, 17:51 (Update 9-9-2016, 17:51)

ANWB en gemeente hadden elkaar gevonden in een proefproject met nieuwe ’monumentenborden’, zoals de bond deze noemt. De bond wil deze landelijk gaan vervangen. Zij heeft Hoorn in dat kader een korting van tweederde van de kosten aangeboden. Daarmee komt de vervanging van dertig bordjes op iets meer dan twee mille. Volgens woordvoerder Markus van Tol van de ANWB heeft de vertraging te maken met extra wensen van Hoorn. Niet voor de tekstbordjes, maar voor de nieuwe Rijksmonumentenaanduidingen die ook onder de hoede van de ANWB gemaakt worden. Deze witte bordjes met oranje hoekje, die in de plaats komen van het bekende blauw-witte ’schildje’ (al is dit officieel geen aanduiding van een rijksmonument) krijgen in Hoorn een extraatje. Op verzoek van de gemeente wordt bekeken of het mogelijk is een afbeelding van Hoorns rode eenhoorn toe te voegen, aldus Van Tol. ,,Dat is grafisch nog een uitdaging, want het bordje is beperkt van omvang.’’ Hij verwacht dat het nu begin 2017 wordt.