Muziekschool vreest voor faillissement

MEDEMBLIK/ENKHUIZEN - Na de moeilijke tijden bij de muziekscholen van Wognum en Opmeer pakken nu ook donkere wolken zich samen boven de Muziekschool Oostelijk West-Friesland. Voorzitter Cor Gorter vreest zelfs een faillissement.

Door Connie Vertegaalc.vertegaal@hollandmediacombinatie.nl - 9-9-2016, 17:35 (Update 9-9-2016, 17:35)

De muziekschool werkt in de gemeenten Enkhuizen, Medemblik en Drechterland. In totaal 350 leerlingen hebben er les. Hoe lang blijft dit zo, vraagt voorzitter Cor Gorter zich af. De gemeenten zijn bezig met plannen voor een West-Fries cultureel netwerk, waarin allerlei culturele instellingen moeten opgaan. Voor het zover is, moet er een eind worden gemaakt aan de ambtelijke status van drie docenten en de directeur.

Het viertal staat op de loonlijst van de drie gemeenten, andere docenten werken gewoon in loondienst bij de muziekschool. Enkhuizen, Medemblik en Drechterland willen nu van deze constructie af. Dat brengt de muziekschool acuut in problemen. ,,Wij kunnen die dienstverbanden niet overnemen’’, zegt Cor Gorter. ,,Het gaat om een totale loonsom van drie ton, daar staan onvoldoende inkomsten tegenover.’’

Via lesgeld krijgt de muziekschool ongeveer 40 procent van de inkomsten binnen. De rest is subsidie. Muziekschool De Vuurvogel in Midwoud werkt met docenten als zzp’er. Dat is veel goedkoper.

,,Dat vinden gemeenten aantrekkelijk, maar het is niet sociaal’’, zegt Gorter. ,,Een zzp’er in de muziek verdient gemiddeld 17.000 euro per jaar. Dat is natuurlijk heel karig. Die mensen reserveren niet voor hun pensioen, ze verzekeren zich niet voor ziekte en arbeidsongeschiktheid, daar hebben ze domweg het geld niet voor. Een ander nadeel is dat zzp’ers alleen les geven en geen extra dingen kunnen doen. Wij hebben onze leerlingen veel meer te bieden: ze kunnen naast de lessen in ensembles spelen, we bieden korte workshops aan, enzovoorts.’’

Verhogen van het lesgeld is voor de muziekschool geen optie. ,,Het lesgeld is al niet goedkoop, zo ongeveer 650 euro per jaar. Als we dit nog duurder maken, haken mensen af.’’