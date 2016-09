’Schildpad is al acht jaar op stap’

Foto HMC Een foto van toen de vijver van Cor nog vol zat met schildpadden.

ANDIJK - De bijna 24 cm lange zaagrugschildpad die op de Dijkweg in Andijk is gevonden, zat ooit met vier soortgenoten in de vijver van de familie Kuin in Andijk. Hij was van Cor Kuin. Volgens Cor, die inmiddels in Enkhuizen woont, liet de schildpad zich nog regelmatig zien in de tuin van zijn ouders.

Door Connie Vertegaal - 9-9-2016, 17:34 (Update 9-9-2016, 17:34)

Volgens Cor is de schildpad acht jaar terug al uit de vijver ontsnapt, maar bleef hij steeds in de buurt. ,,Ik voerde hem altijd wel. Hij kreeg...