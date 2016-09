Kinderkledingbank Hoorn groeit enorm

ZWAAG - De klantenkring van Kinderkledingbank Hoorn in Zwaag, vaak aangeduid als KKB, is de laatste jaren explosief gegroeid.Momenteel zijn er volgens de leiding meer dan 3200 kinderen uit heel Noord-Holland ingeschreven die op of onder de armoedegrens leven.

Door Eric Molenaar - 9-9-2016, 19:00 (Update 9-9-2016, 19:00)

De KKB is officieel gestart door Bianca Hofmeijer in 2011, die er in 2009 al vanuit huis mee begon en de organisatie nog steeds leidt.

De kinderen, maar ook hun ouders, mogen maandelijks in een deel van het jeugdgebouw Honky Tonk aan de Bangaerde...