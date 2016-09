Geen haast meer met vluchtelingen in West-Friesland

HOORN - Of er ooit een groot opvangcentrum voor vluchtelingen in West-Friesland komt, is zeer de vraag. Een deel van de lokale politiek ziet hierin het bewijs dat de overheid met dit dossier te gehaast is geweest.

Door Martin Menger - 10-9-2016, 20:07 (Update 10-9-2016, 20:07)

De zeven gemeenten in West-Friesland hebben beloofd samen te zoeken naar een geschikte plek voor de opvang van zeker driehonderd vluchtelingen. Vorige week liet burgemeester Frank Streng van Medemblik aan de politiek weten dat alle plannen ’voorlopig’ op de lange baan zijn geschoven.

Het Centraal Orgaan...