Eeuwenoud riool in Hoorn na jaar toegankelijk voor publiek

Foto Holland Media Combinatie Het riool bezien in de richting van het Glop, waar het de hoek om gaat.

HOORN - Een regelrechte hype was het in 2015: de vondst van een eeuwenoude ondergrondse gang in de binnenstad van Hoorn. Vanaf zaterdag (Open Monumentendag) kan het publiek er een kijkje nemen.

Door Jaap Stiemer - 9-9-2016, 16:10 (Update 9-9-2016, 16:11)

Dat er een antiek riool onder de binnenstad van Hoorn liep, was bij velen wel bekend. Er bestaat zelfs een gedetailleerde kaart van het gangenstelsel, dat later zijn functie grotendeels verloor en werd gesloopt. Toch was het gat dat achter de Boterhal in het plaveisel viel, vorig jaar een verrassing.

In...