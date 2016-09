Schoenenzaak Van den Mosselaar: bijna zeventig en weer als nieuw

BOVENKARSPEL - Bijna zeventig jaar oud is schoenenzaak Van den Mosselaar aan de Hoofdstraat in Bovenkarspel, maar sinds deze week weer als nieuw. De hele zaak is op z’n kop gegaan. Nieuw is de voetenscan.

Door Tanja Koopen - 9-9-2016, 12:56 (Update 9-9-2016, 13:04)

Tijdens de zomervakantie is hard gewerkt aan de totaal vernieuwde winkel en sinds afgelopen week weer geopend. De zaak was enige weken gesloten vanwege de ingrijpende metamorfose. Hans van den Mosselaar: ,,We hebben het hele interieur gesloopt en zijn helemaal opnieuw begonnen. Dat mocht ook wel, want...