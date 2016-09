IVN heeft financiering botenhuis Streekbos rond

BOVENKARSPEL - Het IVN heeft de financiering voor het nieuwe ondergrondse botenhuis naast het Streekbospaviljoen in Bovenkarspel rond.

Door Paul Gutter - 9-9-2016, 12:45 (Update 9-9-2016, 12:45)

Met het ontwerp van schipper Theo Ruiter is een investering van zo’n 30.000 euro gemoeid. Dat bedrag ligt nu op tafel, dankzij donaties van het Westfriesland Fonds, Rabobank West Friesland, WFO notarissen, Autobedrijf Julius uit Blokker, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en giften van eigen leden. Ook de uitvoerders van het project: Fa. D. Koper, Slagtech B.V., MK Installatietechniek en het Recreatieschap Westfriesland doen een duit in het zakje.

Ook de benodigde vergunningen zijn binnen, waardoor de klus medio oktober kan starten. De aanleg zal ongeveer twee weken in beslag nemen. Het nieuwe botenhuis ligt meer in het zicht en is dankzij een uitgekiend beveiligingssysteem van Ruiter ook veel beter uitgerust tegen diefstallen waar het IVN de afgelopen jaren regelmatig mee kampte.

Eenmalige giften voor aanvullende kosten van het botenhuis zijn overigens nog steeds welkom. Doneren kan via IBAN NL13 RABO 0167760157 ten name van IVN Afd. West-Friesland.