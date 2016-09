Bijbeltaferelen van Lego

Dit schilderij van Marije Smit van kunstkring Paulus Potter is dit weekend te zien in de Doopsgezinde Vermaning.

ENKHUIZEN - De Enkhuizer kerken pakken ook dit jaar weer flink uit tijdens het Open Monumentenweekend. Zaterdag en zondag zijn vrijwel alle kerken - monumentaal of niet - geopend voor publiek en zijn er extra activiteiten rond het thema Iconen & Symbolen.

Door Paul Gutterp.gutter@hollandmediacombinatie.nl - 8-9-2016, 17:46 (Update 8-9-2016, 17:46)

De Zuiderkerk is zaterdag (10-17 uur) en zondag (12-17 uur) geopend, met op zaterdagmiddag orgelspel van Jan Spijker en uitleg over de plafondschilderingen door Gerda Wierda. Ook is nog tot Advent een schilderijenexpositie te zien.

Kunstkring Paulus Potter exposeert in de Doopsgezinde Vermaning (Venedie 17),...