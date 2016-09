Hoorn zoekt eigen ’Atlantis’

HOORN - De gemeente Hoorn doet in het Hoornse Hop onderzoek naar maritieme schatten. Een daarvan is het verdronken dorp Dampten, het ’Atlantis van Hoorn’.

Door Jaap Stiemer - 8-9-2016, 17:39 (Update 8-9-2016, 17:39)

Ook wordt gezocht naar gezonken schepen in de bodem. Daarvan zijn er inmiddels al tientallen gevonden en geregistreerd. Dampten, volgens overlevering een kerkdorp ten zuiden van Hoorn, is nog niet gevonden.

Hoorn wil het maritiem erfgoed in kaart brengen, omdat de vrees bestaat dat het anders toekomstige ontwikkelingen de sporen uit het verleden onbereikbaar maken.

Vanaf het onderzoeksschip Hessel Snoek wordt 33 vierkante kilometer waterbodem gescand met een sonar. Deze ’leest’ de zeebodem op delen die hierboven uitsteken.

De gegevens worden verwerkt in een gemeentelijk archeologische kaart. Deze wordt gebruikt bij de beoordeling van toekomstige plannen, waarbij dan aangegeven kan worden of het wel of niet verstandig is ingrepen te doen.

Als Hoorn het werk door een bedrijf had laten uitvoeren had de klus 400.000 euro gekost. De kosten blijven nu beperkt, omdat het wordt uitgevoerd door ervaren vrijwilligers, begeleid door de gemeentelijke archeologen.