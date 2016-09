Restauratie Lambertuskerk gaat van een leien dakje

De mannen van Pronk Restauratie uit Warmenhuizen hebben goud onder handbereik. Met de vergulde wijzers en de Romeinse cijfers voor zich, verkeren zij in een bevoorrechte positie. Op vijftig meter hoogte werken ze aan de restauratie van de toren in De Weere. De r.k. St. Lambertuskerk is aan groot onderhoud toe en staat sinds enkele weken volledig in de steigers. Mitchel Snip, John Rietveld en Jesper Molenaar weten wat hen te doen staat. Als volleerd leidekker en metselaar vervangen zij versleten leien, hakken het verweerde voegwerk uit en verwijderen verroest ijzerwerk. ,,Hier zit nog veel handenarbeid in’’, zegt projectleider Peter Rietveld. ,,We inspecteren het werk vooraf met behulp van een drone een dat levert een goed beeld op van wat er moet gebeuren. Maar toch kom je nog onverwachte dingen tegen en die neem je dan ook maar mee, want de steiger staat er nu toch!’’