Clusius College Grootebroek start met gezonde én duurzame kantine

Foto Marcel Rob Ged. Jaap Bond en Rien van Tilburg van Clusius College krijgen een lunch van Nikita (l) en Monique.

GROOTEBROEK - Trots staan ze daar, de schorten voor, de koksmuts op. Nikita Feringa en Monique Hartendorp zijn uitstekende ambassadeurs voor de gezonde én duurzame schoolkantine die het Clusius College in Grootebroek nu heeft. ,,Wij eten thuis ook biologisch.’’

Door Tanja Koopent.koopen@hollandmediacombinatie.nl - 8-9-2016, 17:23 (Update 8-9-2016, 17:23)

Jaap Bond was de eerste die een gezonde en duurzame lunch kreeg voorgeschoteld. Daarvoor reisde hij graag af naar Grootebroek, want de gedeputeerde hoopt dat, nu het Clusius als eerste school in Nederland deze stap gezet heeft door uitsluitend met producten uit de...