Streekbos in Bovenkarspel krijgt eigen drinkwatertappunt

BOVENKARSPEL - In het Streekbos in Bovenkarspel wordt vrijdag een gezamenlijk drinkwatertappunt onthuld bij het paviljoen.

Door Tanja Koopen - 8-9-2016, 17:18 (Update 8-9-2016, 17:18)

Het is het derde van een reeks watertappunten die in West-Friesland worden geplaatst. Het tappunt in het Streekbos is tot stand gekomen in samenwerking tussen PWN, ANWB en het Recreatieschap. In steeds meer steden komen openbare watertappunten, zodat fietsers en wandelaars waterflesjes kunnen bijvullen. Het PWN wil drinkwater zo voor iedereen toegankelijk maken, ook in de natuur. ANWB en schap zien het als service en als bijdrage aan het milieu.

Wandelroutes

Het tappunt in het Streekbos is onderdeel van de ontwikkeling van een Toeristisch Overstap Punt (TOP). Het Recreatieschap wil in totaal zeven van deze plekken realiseren, waarvan er vier zijn uitgerust met ook een watertappunt. Bij een TOP komen wandel- en fietsroutes samen en, in het geval van het Streekbos, ook vaarroutes. Er zijn parkeervoorzieningen, duidelijke gebiedsinformatie en er is horeca aanwezig.

Het Recreatieschap verwacht dat het Streekbos als TOP-locatie door zijn ligging aan het fiets-, wandel- en vaarroutenetwerk een plek wordt waar veel recreanten hun flesje zullen vullen. Wie vandaag na de opening om 11.45 uur bij het tappunt langskomt krijgt, zolang de voorraad strekt, een hervulbare waterfles.