Tennisclub Hoogkarspel krijgt primeur met Matchclay-banen

Foto Holland Media Combinatie Trots op de splinternieuwe Matchclaybaan: (vlnr) Kees Slot, Gerrit Louter en Dick Visser.

HOOGKARSPEL - Na twee jaar praten, onderzoeken en voorbereiden is het vandaag zo ver. De Hoogkarspelse tennisclub Santana opent vrijdagavond een vernieuwd complex, met een primeur voor West-Friesland: de eerste Matchclay banen.

Door Martin Mengerm.menger@hollandmediacombinatie.nl - 8-9-2016, 17:17 (Update 8-9-2016, 17:17)

Het heeft wat gekost - vier ton om te beginnen - maar dan heb je ook wat, weet voorzitter Dick Visser. Maar de belangrijkste verandering is volgens hem niet zozeer dat de club zo stevig heeft geïnvesteerd in banen en twee nieuwe Padelkooien. ,,We zijn nu klaar voor een nieuwe...