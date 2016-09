Dat gevoel als de pieper gaat

Foto Marcel Rob Wouter de Boer en Broos Dokter op de Bernardine. ,,We rossen hier echt niet alleen maar met de boot over het water.’’

MEDEMBLIK - Een sleep voor een jachtje met een vastgelopen motor. Of een zeilschip dat door noodweer is overvallen. Iemand die onwel is geworden aan boord. De vrijwilligers van de KNRM rukken ervoor uit. Ook al zitten ze net aan het kerstdiner.

Door Connie Vertegaalc.vertegaal@hollandmediacombinatie.nl - 8-9-2016, 17:04 (Update 8-9-2016, 17:04)

Dat gevoel als de pieper gaat. Dat je opspringt en alles uit je handen laat vallen. Zo snel mogelijk naar het botenhuis, waar je pak klaar hangt. Kijken wie er al is. Snel het pak aan, de reddingsboot in het...