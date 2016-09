Negende liftrace vanuit Hoorn rond IJsselmeer

Foto PR Duimenrace 2013. Met de trein reizen is verboden.

HOORN - Voor de negende keer wordt vanuit café Swaf in Hoorn zaterdag een liftwedstrijd rond het IJsselmeer gehouden. De Duimenrace heeft dit jaar ’katten’ als thema.

Om 10 uur vertrekken vanuit het café aan de Kerkstraat maximaal vijftien koppels. Ze gaan doorgaans bijzonder verkleed in de stijl van het thema, want het gaat de organisatie niet alleen om de snelste tijd, maar ook om het plezier.

Onderweg moeten verschillende opdrachten worden uitgevoerd. Er moeten bewijzen worden verzameld om aan te tonen dat de route ook echt is afgelegd. In Meppel is een verplichte tussenstop.

Voor de deelnemers is er overigens geen ontkomen aan het volgen van de juiste route, want hun verrichtingen zijn in Swaf te volgen op een beeldscherm. Via de app ’Glympse’ is precies te zien waar ze zich bevinden. De eerste deelnemers worden rond 16 uur terug verwacht. Uiterlijk 21 uur moet iedereen weer binnen zijn.

Publiek wordt uitgenodigd om bij de start en het verloop van de wedstrijd aanwezig te zijn. Er zijn prijzen voor de snelste en origineelste lifters en er is een aanmoedigingsprijs. Er is nog plek voor één team, inschrijven kan via www.duimenrace.nl