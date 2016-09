Nieuw hardloopevenement: de WognumRun

WOGNUM - Nog even wat kilometers maken voor de Dam tot Damloop. Of een sportieve gezinsactiviteit op de zondagochtend. Bij de WognumRun, die op 11 september voor de allereerste keer plaatsvindt, kan het allemaal.

Door Connie Vertegaal - 7-9-2016, 17:02 (Update 7-9-2016, 17:07)

Kinderen kunnen 1 of 2,5 kilometer hardlopen, volwassenen kunnen kiezen uit 5 of 10 kilometer. De loop moet geld opleveren voor de natuurspeeltuin in het Kreekbos. Hiervoor zijn al verschillende inzamelingsacties op touw gezet. ,,We doen zo veel mogelijk met vrijwilligers. Wat er na aftrek van onze kosten overblijft, gaat naar de speeltuin’’, zegt Jolanda Stavenuiter van de WognumRun.

De organisatie rekent op ruim tweehonderd lopers. De voorinschrijving is al gesloten, maar lopers kunnen zich vrijdagavond of zondagochtend vanaf 9 uur nog inschrijven in De Bloesem.

De start is ook bij De Bloesem, om 10 uur voor de Kidsrun en om 11 uur voor de 5 en 10 kilometer. Het is de bedoeling dat de WognumRun een jaarlijks terugkerende loop wordt. ,,Er zijn in dit weekeinde geen andere loopjes in de buurt en de omgeving van Wognum leent zich heel goed voor een hardloopevenement.’’ De lopers van de 10 kilometer zullen dat meemaken als ze over het mooie kronkeldijkje tussen Noordermeer en Wognum lopen.

Info, zie de site.