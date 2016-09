Bibliotheken Wervershoof en Medemblik alleen voor jeugd

MEDEMBLIK - De bibliotheek in Medemblik moet inkrimpen naar een veel kleinere ruimte in De Muiter. Scholengemeenschap De Dijk heeft die ruimte nodig om te groeien. Volgend jaar verdwijnt de volwassenencollectie in de bibliotheek van Medemblik. En vanaf 2018 kunnen volwassenen ook niet meer terecht in de bibliotheek van Wervershoof. De bieb in De Schoof wordt dan een biebclub, alleen voor kinderen.

In Wognum wordt de jeugdbibliotheek die nu in De Bloesem zit ondergebracht bij de Wognumse basisscholen. Met al die maatregelen...