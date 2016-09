Unicefloop Enkhuizen: ’Gewoon iets voor een ander doen’

Archieffoto Jonge kinderen en hun ouders zetten stevig de pas er in bij de Kabouterloop in 2012. Bekijk Fotoserie

BOVENKARSPEL - Natuurlijk hebben ze de Unicefloop Enkhuizen zelf ook ontelbare keren gelopen, de dames van het organiserende loopcomité. Eerst als kind, later als moeder of als vrijwilligster. ,,In mijn jeugd had je Live Aid’’, vertelt Lonneke Smit. ,,Vreselijk vond ik dat, die uitgemergelde kindjes. Daar kon je toch best iets voor doen. Dus liep je mee voor Unicef.’’

Door Paul Gutter - 7-9-2016, 16:58 (Update 7-9-2016, 17:00)

De eerste Unicefloop Enkhuizen was in 1976, toen nog onder auspiciën van het rayon Hoorn. Twee jaar later had Enkhuizen een eigen Unicef-comité...