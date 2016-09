Loopcomité Unicef oefent vast voor ColorWalk

BOVENKARSPEL - Het wordt vast een kleurig lint wandelaars dat op zaterdag 24 september de Unicefloop Enkhuizen aflegt. De 40e editie moet een extra vrolijk tintje krijgen dankzij een heuse ColorWalk.

Door Paul Gutter - 7-9-2016, 16:56 (Update 7-9-2016, 17:06)

Om alvast in de stemming te komen en bij wijze van generale repetitie trok het loopcomité alvast de stoute (wandel)schoenen aan. En dus namen de dames Marion Hoek, Lonneke Smit, Mariëlle van Dok, Anke Eenkoren, Annelien de Vries en Maria Wever een vrijwillige douche met de kleurstoffen, die overigens uitwasbaar en niet schadelijk voor het milieu zijn. ,,We wilden graag iets feestelijks voor ons jubileum en twee van ons hadden al eens meegedaan een ColorWalk. Zo is het idee geboren’’, legt het zestal uit. ,,We hopen hiermee natuurlijk ook meer deelnemers te trekken. Normaal zitten we tussen de zes- á zevenhonderd kinderen, nu hopen we toch op duizend. Als ieder kind gemiddeld 20 euro ophaalt, halen we 20.000 euro op voor Unicef.’’

Natuurlijk hebben ze de Unicefloop Enkhuizen zelf ook ontelbare keren gelopen, de dames van het organiserende loopcomité. Eerst als kind, later als moeder of als vrijwilligster. ,,In mijn jeugd had je Live Aid’’, vertelt Lonneke Smit. ,,Vreselijk vond ik dat, die uitgemergelde kindjes. Daar kon je toch best iets voor doen. Dus liep je mee voor Unicef.’’

Overigens zijn deelnemers niet verplicht om er gekleurd op te staan, die keuze kunnen zij zelf maken bij de start van de vijf of tien kilometer of de Kabouterloop. Alle routes starten bij het Streekbospaviljoen. Voor, tijdens en na de sponsorloop worden de kinderen vermaakt door artiesten, ballonnenvouwers en schminkers.