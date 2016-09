Zilveren parochiespeld voor kerkwerkster Vera Boukens

Foto Theo Groot Pater Peter Peelen prikt de zilveren parochiespeld op het shirt van Vera Boukens.

GROOTEBROEK - Ze is er beduusd van. Zo sta je de kerkbanken af te soppen, zo heb je een forse ruiker in je handen en de zilveren Johannes de Doper-speld op je werkgoed. Het overkomt Vera Boukens-Stap. Trouw kerkwerkster in Grootebroek, want al vijftig jaar actief in het schoonhouden van de katholieke dorpskerk.

Door Theo Groot - 7-9-2016, 16:10 (Update 7-9-2016, 16:10)

De parochieraad reikt elk jaar de speld uit aan een van de 250 vrijwilligers binnen de parochie, om te laten zien dat het werk zo gewaardeerd wordt. „Obama werd...