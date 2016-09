Bezwaar tegen incompleet dossier Drommedaris

ENKHUIZEN - Chris Segerius heeft bij de gemeente Enkhuizen bezwaar gemaakt tegen de wijze waarop het college van b en w gehoor heeft gegeven aan zijn WOB-verzoek over de verzwaring van het elektra in de Drommedaris. Volgens Segerius heeft hij een incompleet dossier gekregen.

Door Paul Gutter - 7-9-2016, 15:58 (Update 7-9-2016, 16:21)

Segerius - die een blog bijhoudt over de Enkhuizer politiek - had op basis van de wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) verzocht om alle correspondentie over de omstreden elektraverzwaring, zowel tussen de gemeente en aannemer Hillen & Roosen...