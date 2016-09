Schildpad in Andijk al twee jaar aan de wandel

ANDIJK - Langs de Dijkweg in Andijk is een zaagrugschildpad gevonden. Volgens de schildpaddenopvang in Harkema, waar het beestje is ondergebracht, is het een mannetje van ongeveer 15 jaar oud dat al ongeveer twee jaar buiten verblijft.

Door Eric Molenaar - 7-9-2016, 15:21 (Update 7-9-2016, 15:31)

De schildpad is bijna 24 cm lang. De vindster zag hem eerst aan voor een steen. Zij verklaarde volgens de opvang van de dierenambulance het advies te hebben gekregen de schildpad weer terug te gooien in een sloot, maar ging hier niet mee akkoord. Op advies van de landelijke Dierenbescherming heeft zij de zwervende zaagrug uiteindelijk naar het Friese dorp gebracht.

Wie de eigenaar is of kent kan de opvang bereiken via mail: info@schildpaddenopvang.nl

Dit artikel is ook in de nieuwsbrief verschenen. Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief? Meldt u zich dan hier aan!