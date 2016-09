Geen blauwalg meer in Streekbos: Oerbos Survival blij

BOVENKARSPEL - De organisatie van de Oerbos Survival Run hoeft zich geen zorgen meer te maken. De blauwalg is uit het zwemwater.

Door Tanja Koopen - 7-9-2016, 14:04 (Update 7-9-2016, 14:04)

Zodra blauwalg wordt geconstateerd, controleert de provincie meermalen per week het water, maar het duurt wel enkele dagen voordat de uitslag daarvan bekend is. Dus kreeg het schap pas gistermiddag te horen dat de vrijdag geteste waterkwaliteit weer in orde is. Directeur Karel Schoenaker is daar blij om. ,,Er komen mooie dagen aan, dan is het van belang snel duidelijkheid te hebben over de waterkwaliteit. Maar de monsters moeten op kweek gezet worden.’’

Sinds de constatering van blauwalg werd nauwelijks nog gezwommen in het Streekbos. Maar nu zijn de waarschuwingsborden verwijderd, er kan weer een duik worden genomen. Dat is goed nieuws voor de organisatie van de Oerbos Survivalrun. Zondag hopen een kleine twaalfhonderd lopers de hindernissen in het Streekbos te slechten. Daarbij gaan zij ook deels door water, bevestigt SSV-organisator Jos Mathot. Op het programma staat ook suppen. ,,Je kunt er natuurlijk afduiken, maar niemand hoéft met zijn hoofd onder water te komen.’’ SSV wijst de deelnemers er op de site consequent op dat de kwaliteit van het zwemwater kan variëren en dat dit gevolgen kan hebben voor de gezondheid. ,,Als het hard geregend heeft, moeten we ook rekening houden met riooloverstort. We gaan ook door slootjes en meertjes. Met de harde wind spoelt de duiker waar we doorheen gaan, lekker door.’’

Regiosport 13: Een vooruitblik op de obstakels