’Gekkigheid zit Lutjebroekers in de genen’

Foto Theo Groot Spektakel bij De Toppers, de slotact van de jaarlijkse kermisshow ’Lutjebroek got Talent’.

LUTJEBROEK - Vraag een Lutjebroeker naar het geheim van de kermis in het dorp en je krijgt steevast eenzelfde soort antwoord. Want: ’gekkigheid zit de Lutjebroeker in de genen’. In Lutjebroek ben je allemaal één.

Door Tanja Koopen - 6-9-2016, 22:15 (Update 6-9-2016, 22:15)

Kermis hoort bij West-Friesland zoals zand hoort bij zee. Maar in Lutjebroek gaan ze graag een stapje verder. En niet alleen het kermiscomité, dat al 28 jaar alles uit de kast haalt om die vier dagen aan het eind van de zomer tot één groot feest te...