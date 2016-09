’Plastic soup’-expeditie vindt overal sporen microplastic

ENKHUIZEN - De Noorse expeditie onder leiding van Thomas van Thiel, oud-student van de Enkhuizer Zeevaartschool, heeft alvast één ding aangetoond: overal in ons zeewater zijn sporen te vinden van microplastics. ,,Wat we van tevoren eigenlijk al wisten, is bevestigd’’, zegt expeditielid Karl Beerenfenger.

Door Paul Gutter - 6-9-2016, 17:36 (Update 6-9-2016, 17:36)

Tijdens de driedaagse expeditie tussen Nederland en Noorwegen werden op twaalf plekken samples genomen van het zeewater. Die zijn ter plekke bekeken bij het International Research Institute Stavanger (IRIS). ,,Zowel in het sediment (zand e.d., red.) als in...