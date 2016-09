Oud Stede Broec wil luidklok naar Bovenkarspel terug

Foto Oud Stede Broec Klaas Bakker staat na de sloop van de kerk naast de klok

BOVENKARSPEL - Eigenlijk zat het Oud Stede Broec al niet lekker dat hij verkocht was. En nu er plannen zijn om de hoek op te knappen waar ooit de oude kerk stond én de luidklok zelf bijna vijfhonderd jaar oud is, vindt de historische vereniging het hoog tijd om deze terug te halen.

Door Tanja Koopen - 6-9-2016, 17:26 (Update 6-9-2016, 17:26)

In een kerkblaadje uit 1997 staat het trots beschreven: in de toren van het kerkgebouw in Swifterband hangt een middeleeuwse luidklok. Het kerkgebouw is dan zelf dertig jaar jong,...