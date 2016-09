’Ik zweet voor gehandicapte atleet’

Foto Theo Groot Leerlingen van basisschool St. Wulfram in Hoogwoud manoeuvreren tijdens de estafette langs de pionnen.

HOOGWOUD - Rennen om een rolstoel te bemachtigen? De leerlingen van St. Wulfram kunnen niet wachten om erin plaats te nemen.

Door Coen van de Luytgaardenc.van.de.luytgaarden@hollandmediacombinatie.nl - 6-9-2016, 17:10 (Update 6-9-2016, 17:10)

Dat filmpje over wat de gehandicapten nog wel kunnen, geloven ze onderhand wel. Hoogste tijd om zelf in actie te komen.

Te beginnen met een opwarmrondje estafette waarbij elke rolstoeler om de pion heen moet en bij wijze van aflossing een high five aan de volgende leerling geeft.

,,Wie de pion raakt, moet voor straf een extra rondje’’, waarschuwt Betty Meyer uit Stompetoren. Bij Betty (57) openbaarde zich rond haar twintigste een erfelijke spierziekte. Lopen gaat moeizaam en de rolstoel blijkt een handige ondersteuning in het dagelijks leven. Zij toert nu rond voor het Fonds Gehandicaptenfonds met de clinic (S)cool on wheels.

Niet zielig

Deze ochtend sluit mooi aan bij het sportproject dat leraar Wim de Haan sinds enkele weken met groep 8 draait. ,,Daarin laten we zien wat de mogelijkheden zijn, niet de onmogelijkheden. Gehandicapten zijn niet zielig. Die kunnen zich vaak prima redden, dankzij allerlei aanpassingen. Kijk wat ze allemaal presteren in de sport met roeien, basketbal, ijshockey, hardlopen. Dat dwingt respect af.’’

Opmeer heeft in dat opzicht een prominente sportman in de gelederen. Geert Schipper uit Spanbroek doet dit jaar mee aan de Paralympische Spelen in Rio. Schipper gaat voor het podium bij de triathlon; zwemmen (750 meter), handbike (20 km) en racerolstoel (5 km). Onderdelen die hij tot in de perfectie beheerst door eindeloze training en doorzettingsvermogen.

Ondertussen strijden leerlingen van de St. Wulfram om de punten. Vanaf de kant moedigen ze hun klasgenoten aan. Senna Kwakernaat vindt het ’heel leuk’. ,,Maar het lijkt me rot om er de hele dag in te moeten zitten.’’ Jade Opstal heeft al wat spierpijn in haar bovenarmen opgelopen. ,,Het is best lastig om zittend die bal te gooien maar die kussentjes zitten wel lekker zacht.’’

Aan het project is een sponsoractie gekoppeld voor het Fonds Gehandicaptensport. Op dinsdag 20 september gaan de leerlingen actief aan de slag in sportcentrum De Weyver. Onder het motto ’ik sport me in het zweet voor een gehandicapte atleet’.