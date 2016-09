Siem en Myke op hun Franse berg in ’Ik vertrek’

VILLAREMBERT - Myke Ettes en Siem Kroonenburg emigreerden in maart 2015 met hun honden Roux en Figo naar Frankrijk. 1200 kilometer zuidwaarts van hun huisje in Nibbixwoud lag hun droom: Een groot casco pand op een berg in de Franse Alpen, dat ze in 2014 hadden gekocht.

Door Connie Vertegaal - 6-9-2016, 17:05 (Update 6-9-2016, 17:27)

Een cameraploeg van ’Ik vertrek’ stond in Frankrijk klaar om te filmen hoe ze de deur van het huis openmaakten. Het is ruim anderhalf jaar verder en hoe het ze is vergaan is donderdag te...