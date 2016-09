Ruim 2000 euro voor onderwijsproject Kalyani

Foto Kalyani Voorzitster Ramona de Wit van Kalyani liep vorige week in traditioneel Sri Lankaans gewaad collecte in Enkhuizen. Bekijk Fotoserie

ENKHUIZEN - Stichting Kalyani uit Enkhuizen heeft met een collecte in de stad vorige week 2347,70 euro opgehaald. De opbrengst word besteed aan een groot onderwijsproject in Sri Lanka.

Door Paul Gutter - 6-9-2016, 16:49 (Update 6-9-2016, 16:50)

,,Sinds 3 jaar houdt onze stichting zich in Sri Lanka bezig met onderwijs aan kansarme kinderen’’, vertelt Richard van Ark van Kalyani. ,,Dat zijn kinderen die noodgedwongen ongeschoold blijven omdat hun ouders het schoolgeld niet kunnen betalen. Kinderen kunnen bij ons een drie maanden durende computercursus en Engelse les volgen, zodat zij kans krijgen op een betere toekomst.’’

De kosten voor een opleiding bedragen eenmalig 35 euro per kind. ,,We hebben een oplopende wachtlijst van 500 kinderen. Met de opbrengst van de collecte kunnen weer veel kinderen starten met school.’’ Een deel van het geld wordt gestoken in de renovatie van een toekomstig schoolgebouw in Butalla. Van Ark: ,,Het gebouw verkeert in slechte staat. Bedoeling is om hier 50 computers te plaatsen waar straks wekelijks 213 kinderen lessen zullen gaan volgen.’’

Zo’n tweehonderd in Nederland ingezamelde computers werden in juni al succesvol door Kalyani verscheept in een zeecontainer, samen met schoolbureautjes en stoeltjes, medische spullen, speelgoed, klamboes en fietsen. Doel is de komende jaren nog tien opleidingscentra op te zetten. Wie de collectant gemist heeft en toch nog iets wil bijdragen, kan altijd terecht op www.kalyani.nl. Hier staat ook meer informatie over de verschillende projecten.