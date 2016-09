’Streekbosrukker’ jaagt vrouwen de stuipen op het lijf

Foto Theo Groot Panorama van het Streekbos in Bovenkarspel.

BOVENKARSPEL - Meerdere vrouwen melden op Facebook dat zij in het Streekbos zijn opgeschrikt door een man die open en bloot met zijn geslachtsdeel aan het spelen is.

Door Paul Gutter - 6-9-2016, 16:22 (Update 6-9-2016, 16:49)

Afgelopen zondagmiddag gebeurde dat op het Weelenpad tussen het Noorder Bolwerk en het Streekbos, tegenover het wildrooster. De meldster spreekt in de Facebook-groep ’Je bent een Enkhuizer als...’ van ’een blanke man in donkerblauwe kleding’ die bezig was zichzelf af te trekken. Zij heeft het incident gemeld bij de politie.

Andere vrouwen reageren met de mededeling dat zij de man ook tegen het lijf zijn gelopen. Een van hen zou vorige maand de toevallig aanwezige waterpolitie hebben gealarmeerd. ’Maar toen ze hem vonden, zei hij natuurlijk dat hij niks had gedaan.’ Weer een ander meldt dat zij hem al drie keer is tegengekomen. ’De politie zou wat vaker in het Streekbos aanwezig zijn, zeiden ze nadat ik er melding van had gemaakt. Maar ik heb de politie nog nooit gezien en hem al drie keer!’

Politiewoordvoerder Menno Hartenberg kan desgevraagd echter slechts één melding bevestigen. ,,Op 14 augustus zijn op de Veilingweg bij het Streekbos een paar meisjes geconfronteerd met een man die zijn geslachtsdeel toonde. Die hebben hem heel hard uitgelachen.’’

’Zieke geest’

Bij Piet Copier van het Recreatieschap Westfriesland was tot gisteren ook niets bekend over de ’Streekbosrukker’. ,,Wij gaan hierover contact zoeken met de wijkagent en ik hoop dat vrouwen aangifte doen. Ook zal ik mijn collega’s om extra aandacht vragen voor deze man. We zijn hier niet blij mee, maar zoiets is tamelijk ongrijpbaar. Je hebt maar één zieke geest nodig. Volwassenen kunnen zich nog wel tegen zo iemand verweren, maar je wilt liever niet dat kinderen hem tegenkomen.’’