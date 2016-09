Hoorns zorgenkindje aan de Zuiderdracht

Foto HOLLAND MEDIA COMBINATIE/Jeroen Haarsma De algemene graven op begraafplaats Berkhouterweg zijn ’vol’. Met ruimen maakt Hoorn geen haast.

HOORN - Dat de belangstelling voor de nieuwe begraafplaats Zuiderveld tegenvalt, is een understatement. Sommige partijen willen een heel andere toekomstvisie op tafel voor het gebied. Maar welke kant het opgaat met het begraven in Hoorn, is nog gissen.

Door Jeroen Haarsma - 6-9-2016, 19:05 (Update 6-9-2016, 19:05)

Begraven worden in een algemeen of islamitisch graf kan in Hoorn alleen nog op Zuiderveld. Deze graven aan de Berkhouterweg zijn namelijk vol. Katholieke graven zijn daar nog wél beschikbaar. Voor particuliere graven kan men terecht op Zuiderveld, Berkhouterweg en Zwaag. Dat is...